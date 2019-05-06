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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 06 мая 2019
Милан
06.05.2019, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
37'
Сусо
67'
Ф. Борини
72'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
90'
+7
Красная карточка
М. Дийкс
Желтая карточка
Ф. Кессье
90'
+6
90'
+6
Вторая желтая
Н. Сансоне
75'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Вторая желтая
Л. Пакета
75'
Желтая карточка
Л. Пакета
74'
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
Н. Сансоне
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
67'
65'
Желтая карточка
А. Калабрези
57'
Желтая карточка
Н. Сансоне
44'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 1:0!
Сусо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
25
Сапата
20
Абате
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
11
Пакета
10
Сусо
9
Пентек
4-1-2-1-2
1
Скорупски
13
Лянко
5
Данило
33
Калабрези
35
Дийкс
5
Пульгар
32
Сванберг
15
Поли
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Милан
Болонья
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Милан - Болонья
2
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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