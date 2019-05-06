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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 06 мая 2019
Манчестер Сити
06.05.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
70'
В. Компани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Д. Сильва
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Ихеначо
Желтая карточка
Г. Жезус
89'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
87'
85'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
80'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Мэддисон
75'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
В. Компани
Пас отдал
Э. Ляпорт
70'
Замена
Л. Сане
️️️️
Ф. Фоден
56'
Желтая карточка
В. Компани
44'
35'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Д. Сильва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
4
Компани
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
10
Агуэро
21
Сильва
4-4-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
5
Магуайр
33
Чилвел
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
8
Чодури
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
21
Сильва
6
Стоунз
6
Стоунз
21
Сильва
47
Фоден
10
Сане
10
Сане
47
Фоден
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Барнс
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Мэддисон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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