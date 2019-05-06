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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 06 мая 2019
Аланьяспор
06.05.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Коньяспор
29'
П. Сиссе
47'
П. Сиссе
39'
М. Евтович
41'
Й. Йонссон
71'
О. Али Саинер
90+1'
П. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
Желтая карточка
П. Сиссе
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
П. Уртадо
90'
Желтая карточка
А. Туран
80'
Желтая карточка
М. Евтович
77'
Желтая карточка
М. Ятабаре
71'
ГОЛ! 2:3!
О. Али Саинер
Пас отдал
М. Ятабаре
ГОЛ! 2:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ч. Гюльселам
47'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
45'
41'
ГОЛ! 1:2!
Й. Йонссон
Пас отдал
Д. Милошевич
40'
Желтая карточка
В. Финдикли
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Евтович
31'
Желтая карточка
Ф. Озторун
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Джалма
29'
20'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
2-4-2
21
Н'Сакаля
29
Колкер
19
Вильяфаньес
11
Туфан
34
Алкилич
6
Гюльселам
10
Джалма
61
Сиссе
3-3-2-1-1
1
Киринтили
42
Саинер
87
Озторун
89
Скубич
4
Туран
16
Йонссон
2
Финдикли
8
Евтович
27
Милошевич
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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