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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 15 апреля 2019
Уотфорд
15.04.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
10'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Арсенал
Желтая карточка
У. Хьюз
86'
Желтая карточка
Э. Капу
54'
Красная карточка
Т. Дини
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-3-2-2
12
Фостер
27
Кабаселе
20
Кэткарт
22
Янмат
25
Масина
6
Капу
17
Фемения
6
Дукуре
19
Хьюз
14
Дини
45
Грэй
4-2-2-1-1
1
Лено
13
Мустафи
6
Косиельни
3
Мавропанос
18
Монреаль
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
21
Рэмзи
17
Ивоби
7
Обамеянг
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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