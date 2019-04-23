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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 23 апреля 2019
Тоттенхэм
23.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
88'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
Замена
Х. Фойт
️️️️
Х. Сон
90'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Алли
88'
86'
Замена
Б. Каял
️️️️
И. Биссума
Замена
Б. Дэвис
️️️️
В. Ваньяма
82'
Замена
В. Янссен
️️️️
Л. Моура
80'
75'
Желтая карточка
Бернардо
73'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Джаханбакш
64'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
Желтая карточка
К. Эриксен
46'
35'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
2
Ваньяма
7
Сон
8
Алли
7
Моура
12
Льоренте
24
Эриксен
4-3-1-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
25
Даффи
13
Бернардо
28
Биссума
16
Стивенс
13
Гросс
11
Джаханбакш
7
Андоне
9
Локадия
2
Ваньяма
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Ваньяма
7
Сон
8
Фойт
8
Фойт
7
Сон
7
Моура
14
Янссен
14
Янссен
7
Моура
11
Джаханбакш
7
Мач
7
Мач
11
Джаханбакш
28
Биссума
7
Каял
7
Каял
28
Биссума
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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