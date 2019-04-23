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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - РБ Лейпциг
Гамбург - РБ Лейпциг: обзор матча 23 апреля 2019
Гамбург
23.04.2019, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
24'
Б. Джатта
12'
Ю. Поульсен
53'
В. Яньичич (АГ)
72'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гамбург - РБ Лейпциг
72'
ГОЛ! 1:3!
Э. Форсберг
Пас отдал
М. Хальстенберг
58'
Желтая карточка
В. Орбан
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Яньичич
Пас отдал
К. Кампль
ГОЛ! 1:1!
Б. Джатта
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Хальстенберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2
23
Поллерсбек
3
Дуглас Сантос
21
Юнг
55
ван Дронгелен
4
Лакруа
16
Яньичич
10
Ласогга
18
Джатта
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
16
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
44
Кампль
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Гамбург
РБ Лейпциг
12
Том Миккель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Гамбург - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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