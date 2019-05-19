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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фрозиноне
Милан - Фрозиноне: обзор матча 19 мая 2019
Милан
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
57'
К. Пентек
66'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фрозиноне
ГОЛ! 2:0!
Сусо
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Ф. Борини
57'
Желтая карточка
И. Абате
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Фрозиноне
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
20
Абате
26
Романьоли
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
9
Пентек
16
Борини
4-3-3
22
Барди
7
Дзампано
23
Бригенти
15
Ариаудо
18
Гольданига
8
Маиелло
23
Саммарко
33
Бегетто
7
Паганини
29
Тротта
28
Киано
Остались в запасе
Милан
Фрозиноне
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
18
Паоло Гильоне
ПЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Милан - Фрозиноне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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