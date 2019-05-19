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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 19 мая 2019
Парма
19.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
80'
Жерсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
90'
+4
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Жерсон
80'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
23
Гаццола
95
Бастони
5
Гальоло
2
Якопони
4
Штулац
93
Спрокати
33
Куцка
20
Барилла
27
Жервиньо
9
Чераволо
4-3-1-2
40
Лафон
14
Уго
11
Чеккерини
31
Миленкович
3
Бираги
8
Жерсон
17
Верету
24
Бенасси
14
Кьеза
87
Миральяс
18
Симеоне
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
23
Маттео Скоццарелла
ОП
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Парма - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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