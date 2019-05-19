Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 мая 2019
Галатасарай
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
47'
С. Фегули
64'
А. Оникуру
17'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
87'
Желтая карточка
М. Моссоро
Желтая карточка
С. Инан
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Оникуру
64'
Желтая карточка
А. Оникуру
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
47'
22'
Желтая карточка
Э. Адебайор
Желтая карточка
Маркао
20'
20'
Желтая карточка
Р. Байич
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
Пас отдал
Э. Элиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Муслера
23
Маркао
25
Мариано
4
Донк
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
27
Люиндама
20
Бельханда
7
Оникуру
45
Дианье
4-4-1-1
34
Гюнок
30
Кудряшов
3
Клиши
80
Кайсара
21
Текдемир
17
Кахведжи
11
Элиа
25
Белезоглу
88
Инлер
10
Вишча
11
Байич
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
09:39
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+