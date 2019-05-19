Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - ЦСА
Интернасьонал - ЦСА: обзор матча 19 мая 2019
Интернасьонал
19.05.2019, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
ЦСА
65'
Эденилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - ЦСА
ГОЛ! 1:0!
Эденилсон
65'
Желтая карточка
В. Куэста
57'
Начало матча
Статистика матча Интернасьонал - ЦСА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
ЦСА
Бразилия. Серия А, 38 тур
ЦСА
1 : 2
08.12.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
05.12.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 36 тур
ЦСА
1 : 2
02.12.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
0 : 1
29.11.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 34 тур
ЦСА
0 : 1
26.11.2019
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
ЦСА
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+