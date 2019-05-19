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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 19 мая 2019
Наполи
19.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Интер
16'
П. Зелински
61'
Д. Мертенс
71'
Ф. Руис
78'
Ф. Руис
81'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Желтая карточка
Ф. Гулам
90'
+2
81'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Икарди
ГОЛ! 4:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Мертенс
78'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Руис
Пас отдал
К. Малку
71'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
61'
Желтая карточка
Аллан
49'
48'
Желтая карточка
Р. Наингголан
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
Пас отдал
Ф. Руис
16'
Желтая карточка
К. Кулибали
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
13
Гулам
3
Кулибали
24
Малку
39
Альбиоль
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
21
Гальярдини
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Наполи - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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