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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 19 мая 2019
Аустрия
19.05.2019, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсберг
55'
Б. Эдомвоньи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Вольфсберг
Вторая желтая
Д. Джегго
60'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эдомвоньи
55'
Желтая карточка
У. Матич
47'
Желтая карточка
Д. Джегго
7'
Начало матча
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Стадион:
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