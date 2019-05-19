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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Спартак-2
Томь - Спартак-2: обзор матча 19 мая 2019
Томь
19.05.2019, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Томь - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
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Томь
Спартак-2
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
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Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
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РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
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