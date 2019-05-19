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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Ризеспор
Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 19 мая 2019
Аланьяспор
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
12'
П. Сиссе
64'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
88'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мурики
Желтая карточка
О. Туфан
29'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Ризеспор
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
3-3-2
86
Чейлан
2
Байано
29
Колкер
21
Н'Сакаля
11
Туфан
19
Вильяфаньес
6
Гюльселам
61
Сиссе
10
Джалма
1-4-2
23
Аккан
15
Авазим
14
Окечукву
92
Шаешу
6
Морозюк
10
Болдрин
30
Умар
19
Мурики
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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