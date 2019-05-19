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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 19 мая 2019
Ювентус
19.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
80'
М. Манджукич
33'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Красная карточка
Ф. Бернардески
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Х. Куадрадо
80'
Желтая карточка
Б. Матюиди
70'
Желтая карточка
К. Роналду
45'
+3
33'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Масиелло
28'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Желтая карточка
А. Сандро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Канселу
23
Джан
8
Матюиди
15
Пьянич
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
3-3-1-3
95
Голлини
33
Хатебур
6
Джимсити
5
Масиелло
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Аталанта
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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