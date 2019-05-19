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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 19 мая 2019
Гент
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
2'
Г. Квилитая
74'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Андерлехт
74'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
А. Салемакерс
64'
Желтая карточка
Д. Аппиа
39'
Желтая карточка
С. Борнау
ГОЛ! 1:0!
Г. Квилитая
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
5
Кара
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Питер Геркенс
ЦП
3-3-2
24
Ростед
32
Пластун
2
Суке
8
Оджиджа-Офое
13
Эсити
21
Асаре
9
Квилитая
9
Серлот
3-4-1
1
Дидийон
8
Аппиа
33
Борнау
5
Кара
11
Боласи
24
Кумс
16
Требель
9
Амузу
56
Салемакерс
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Гент - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
0 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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