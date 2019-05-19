Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 19 мая 2019
Ростов
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
67'
И. Попов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
Э. Набиуллин
75'
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Краневиттер
Замена
А. Гацкан
️️️️
Б. Зайнутдинов
71'
70'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Л. Мусаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Попов
67'
66'
Желтая карточка
Э. Маммана
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
Д. Глебов
56'
Замена
А. Щадин
️️️️
Т. Калачев
45'
+1
Замена
Д. Глебов
️️️️
К. Плиев
38'
Травма
К. Плиев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПАЗ
17
Матиас Норманн
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПАЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
11
Дмитрий Вебер
АП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-2-2-1-1
30
Песьяков
23
Чернов
6
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
15
Плиев
17
Норманн
43
Логашов
2
Калачев
71
Попов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
4-2-2-1-1
41
Кержаков
8
Смольников
13
Нету
2
Маммана
3
Набиуллин
22
Анюков
5
Краневиттер
38
Мусаев
23
Эрнани
24
Ригони
91
Заболотный
15
Плиев
15
Глебов
15
Глебов
15
Плиев
19
Зайнутдинов
8
Гацкан
8
Гацкан
19
Зайнутдинов
2
Калачев
92
Щадин
92
Щадин
2
Калачев
5
Краневиттер
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Краневиттер
38
Мусаев
21
Ерохин
21
Ерохин
38
Мусаев
91
Заболотный
21
Мак
21
Мак
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Зенит
31
Илья Абаев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Зенит
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Дверь закрой!»: Кержаков вспомнил, как игроки «Зенита» послали губернатора
09:55
4
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
2
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
Вчера, 22:10
РПЛ. «Ростов» разгромил «Крылья» (3:0) и приблизился к топ-5
Вчера, 21:25
26
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Дверь закрой!»: Кержаков вспомнил, как игроки «Зенита» послали губернатора
09:55
4
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
2
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+