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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
США - Гайана
США - Гайана: обзор матча 19 июня 2019
США
19.06.2019, среда, 04:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Гайана
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Статистика матча США - Гайана
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0
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0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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