Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гайана - Белиз
Гайана - Белиз: обзор матча 12 июня 2024
Гайана
12.06.2024, среда, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Белиз
66'
D. Moore
67'
L. Gordon
72'
D. Moore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гайана - Белиз
Замена
N. Ferguson
️️️️
L. Gordon
85'
ГОЛ! 3:0!
D. Moore
72'
Замена
K. Daniel
️️️️
S. Duke-McKenna
71'
ГОЛ! 2:0!
L. Gordon
67'
ГОЛ! 1:0!
D. Moore
66'
Начало матча
Статистика матча Гайана - Белиз
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
13
Офсайды
4
5
Количество передач
520
300
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Никарагуа
1 : 0
07.06.2025
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Панама
2 : 0
07.06.2024
Гайана
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 0
16.05.2024
Гайана
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Белиз
0 : 4
09.06.2024
Никарагуа
Информация о матче
Стадион:
Wildey Turf, Bridgetown
Новости команд
Все
Гайана
Белиз
Гол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ
2025.03.26 09:20
2
Спартаковец Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики
2025.03.22 08:23
10
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Гол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ
2025.03.26 09:20
2
Спартаковец Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики
2025.03.22 08:23
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+