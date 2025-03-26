Гол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде отметился голом в ворота Белиза в ответном стыковом матче за выход на Золотой кубок КОНКАКАФ.
Форвард забил на 36-й минуте четвертый гол своей команды во встрече. Коста-Рика одержала победу над Белизом со счетом 6:1.
- В первой игре, которая прошла несколькими днями ранее Угальде оформил дубль. Тогда Коста-Рика одержала гостевую победу со счетом 7:0.
- Угальде с 3 мячами стал одним из лучших бомбардиров отбора на Золотой кубок КОНКАКАФ.
- Финальный турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.
Источник: «Бомбардир»