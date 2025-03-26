Гол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде отметился голом в ворота Белиза в ответном стыковом матче за выход на Золотой кубок КОНКАКАФ.

Форвард забил на 36-й минуте четвертый гол своей команды во встрече. Коста-Рика одержала победу над Белизом со счетом 6:1.