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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Белиз - Никарагуа
Белиз - Никарагуа: обзор матча 09 июня 2024
Белиз
09.06.2024, воскресенье, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
0 : 4
Завершен
Никарагуа
39'
Б. Эрнандес
56'
Х. Баррера (П)
65'
Б. Эрнандес
89'
Х. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белиз - Никарагуа
90'
+2'
89'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Х. Морено
85'
Замена
️️️️
L. Coronel
Замена
️️️️
I. Gill
74'
73'
Замена
️️️️
H. Nino
Замена
️️️️
J. Smith
66'
Замена
️️️️
O. Sosa
66'
65'
ГОЛ! 0:3!
Б. Эрнандес
Пас отдал
Х. Морено
61'
Желтая карточка
J. Arteaga
(фол)
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Баррера
46'
Замена
️️️️
J. Arteaga
46'
Замена
️️️️
H. Medina
46'
Замена
️️️️
Х. Баррера
Замена
️️️️
L. Middleton
46'
45'
+4
Желтая карточка
K. Serapio
(фол)
45'
+3'
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эрнандес
14'
Желтая карточка
J. Luis Pérez
(фол)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белиз
22
Charles Tillett
ВР
3
Alence Ayala
ЦЗ
2
Eugene Martinez
ЦЗ
18
Everal Trapp
(К)
ЦЗ
7
Nahjib Guerra
ЦЗ
14
Darrel Myvett
ЦЗ
16
Jordy Polanco
ЦП
8
Warren Moss
ЦП
11
Horace Ávila
ЦП
10
Krisean López
ЦФ
18
Carlos Bernárdez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бартолотта
Никарагуа
1
Miguel Rodríguez
ВР
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
0
Оскар Асеведо
ЦЗ
7
K. Serapio
ЦЗ
4
M. Fletes
ЦЗ
0
Жозуэ Кихано
ЦЗ
0
Бэнси Эрнандес
ЦП
10
Хакоб Монтес
ЦП
17
Matias Belli Moldskred
ЦП
15
N. Rodriguez
ЦП
9
Хайме Морено
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Белиз
1
Woodrow West
ВР
12
Earl Dyck
ВР
13
Jahryl Smith
ЦЗ
5
Jordan Casanova
ЦЗ
5
Deshawon Nembhard
ЦЗ
4
Jaylen Lennan
ЦЗ
21
Nana Amankwah-Mensah
ЦЗ
19
Latrell Middleton
ЦП
15
Jamal Brooks
ЦП
23
Owen Sosa
ЦП
17
Izon Gill
ЦФ
10
Michael Salazar
ЦФ
Никарагуа
12
Jason Vega
ВР
0
Кристиан Рейес
ЦЗ
6
Emmanuel Gomez
ЦЗ
4
H. Nino
ЦЗ
5
Justing Cano
ЦЗ
0
Хуан Баррера
ЦП
16
Junior Arteaga
ЦП
10
Harold Medina
ЦФ
13
L. Coronel
ЦФ
20
Widman Talavera
ЦФ
3-2-3-2
22
18
7
14
2
3
16
8
11
18
10
3-2-4-1
1
7
4
0
Кихано
19
0
Асеведо
10
Монтес
17
15
0
Эрнандес
9
Морено
13
13
19
19
23
23
17
17
4
4
0
Баррера
0
Баррера
16
16
10
10
13
13
Остались в запасе
Белиз
Никарагуа
1
Woodrow West
ВР
12
Earl Dyck
ВР
5
Jordan Casanova
ЦЗ
5
Deshawon Nembhard
ЦЗ
4
Jaylen Lennan
ЦЗ
21
Nana Amankwah-Mensah
ЦЗ
15
Jamal Brooks
ЦП
10
Michael Salazar
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бартолотта
12
Jason Vega
ВР
0
Кристиан Рейес
ЦЗ
6
Emmanuel Gomez
ЦЗ
5
Justing Cano
ЦЗ
20
Widman Talavera
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Остались в запасе
1
Woodrow West
ВР
12
Earl Dyck
ВР
5
Jordan Casanova
ЦЗ
5
Deshawon Nembhard
ЦЗ
4
Jaylen Lennan
ЦЗ
21
Nana Amankwah-Mensah
ЦЗ
15
Jamal Brooks
ЦП
10
Michael Salazar
ЦФ
Остались в запасе
12
Jason Vega
ВР
0
Кристиан Рейес
ЦЗ
6
Emmanuel Gomez
ЦЗ
5
Justing Cano
ЦЗ
20
Widman Talavera
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бартолотта
Главный тренер
Отоньель Оливас
Статистика матча Белиз - Никарагуа
3
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
19
Офсайды
1
0
Количество передач
256
474
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
6
12
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
21
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Белиз
0 : 4
09.06.2024
Никарагуа
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Стадион:
FFB Field, Belmopan
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