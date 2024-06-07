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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Панама - Гайана
Панама - Гайана: обзор матча 07 июня 2024
Панама
07.06.2024, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Гайана
62'
К. Мартинес
65'
Х. Луис Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панама - Гайана
90'
+3'
89'
Желтая карточка
D. Moore
88'
Желтая карточка
L. Gordon
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
88'
Замена
️️️️
J. Welch
83'
79'
Замена
️️️️
K. Daniel
Замена
️️️️
С. Блэкмен
79'
78'
Замена
️️️️
K. Benjamin
Желтая карточка
А. Годой
(фол)
77'
69'
Замена
️️️️
D. Moore
67'
Желтая карточка
Н. Мория-Уэлш
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
Й. Барсенас
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинес
Пас отдал
А. Карраскилья
62'
Замена
️️️️
К. Мартинес
46'
Замена
️️️️
Х. Луис Родригес
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Х. Кордоба
(фол)
36'
Замена
️️️️
Х. Фахардо
35'
34'
Желтая карточка
T. Vancooten
(фол)
Травма
С. Уотерман
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
15
Эрик Дэвис
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Гайана
18
Quillan Roberts
ВР
5
Jalen Jones
ЦЗ
2
Leo Lovell
ЦЗ
14
Curtez Kellman
ЦП
6
Натан Мория-Уэлш
ЦП
23
Elliot Bonds
(К)
ЦП
10
Omari Glasgow
ЦФ
8
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
7
Nathan Ferguson
ЦФ
13
Liam Gordon
ЦФ
3
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Довер
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
13
Фредди Гондола
ЛВ
6
Кристиан Мартинес
ЦП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
5
J. Welch
ЦП
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
Гайана
1
Kai McKenzie-Lyle
ВР
22
Akel Clarke
ВР
12
Kadell Daniel
ЦЗ
19
Quincy Adams
ЦЗ
21
Colin Nelson
ЦЗ
11
Kelsey Benjamin
ЦП
4
Miquel Scarlett
ЦП
17
Daniel Wilson
ЦП
15
Ryan Hackett
ЦП
8
Darron Niles
ЦП
9
Deon Moore
ЦФ
9
Осазе Де Росарио
ЦФ
4-2-4
1
Мехия
24
Андерсон
3
Кордоба
25
Миллер
23
Мурильо
20
Годой
8
Карраскилья
15
Дэвис
18
Уотерман
10
Диас
11
Барсенас
2-3-5
18
5
2
14
6
Мория-Уэлш
23
10
3
13
7
8
2
Блэкмен
2
Блэкмен
7
Родригес
7
Родригес
6
Мартинес
6
Мартинес
5
5
17
Фахардо
17
Фахардо
12
12
11
11
9
9
Остались в запасе
Панама
Гайана
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
9
Эдуардо Герреро
ЦП
13
Фредди Гондола
ЛВ
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
1
Kai McKenzie-Lyle
ВР
22
Akel Clarke
ВР
19
Quincy Adams
ЦЗ
21
Colin Nelson
ЦЗ
4
Miquel Scarlett
ЦП
17
Daniel Wilson
ЦП
15
Ryan Hackett
ЦП
8
Darron Niles
ЦП
9
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Довер
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
9
Эдуардо Герреро
ЦП
13
Фредди Гондола
ЛВ
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Остались в запасе
1
Kai McKenzie-Lyle
ВР
22
Akel Clarke
ВР
19
Quincy Adams
ЦЗ
21
Colin Nelson
ЦЗ
4
Miquel Scarlett
ЦП
17
Daniel Wilson
ЦП
15
Ryan Hackett
ЦП
8
Darron Niles
ЦП
9
Осазе Де Росарио
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Уэйн Довер
Статистика матча Панама - Гайана
3
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
15
Офсайды
8
6
Количество передач
523
354
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Никарагуа
1 : 0
07.06.2025
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гайана
3 : 1
12.06.2024
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Панама
2 : 0
07.06.2024
Гайана
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 0
16.05.2024
Гайана
Информация о матче
Стадион:
Estadio Rommel Fernandez, Panama City
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