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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 21 июля 2019
Коринтианс
21.07.2019, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
87'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Фламенго
87'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
63'
Желтая карточка
Диего
51'
Желтая карточка
Р. Кайо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Диего
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коринтианс
88
Мичел
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
Фламенго
47
Мигель Трауко
ЛЗ
44
Родолфо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
3-1
1
Кассио
22
Авелар
23
Фагнер
4
Жил
19
Вагнер Лав
1-1-2-1
25
Алвес
30
Кайо
5
Куэльяр
8
Жерсон
10
Диего
9
Барбоза
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
88
Мичел
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
27
Бруно Энрике
ЛВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
44
Родолфо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
88
Мичел
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
44
Родолфо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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