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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 21 июля 2019
Канзаc Сити
21.07.2019, воскресенье, 03:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Даллас
37'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Даллас
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баджи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
2-3
29
Мелия
5
Бислер
15
Синович
8
Зуси
21
Гутьеррес
77
Расселл
2-1-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
14
Баджи
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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Даллас
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
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2024.01.25 09:35
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2023.08.07 09:30
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