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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 21 июля 2019
Коламбус
21.07.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Монреаль
6'
Д. Уилльямс
46'
Д. Аккам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Монреаль
55'
Красная карточка
Б. Санья
Желтая карточка
Д. Уилльямс
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. Аккам
Пас отдал
П. Сантуш
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилльямс
Пас отдал
В. Трапп
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Коламбус
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
3-2-1-1
89
Ром
23
Уилльямс
14
Фрэнсис
25
Аффул
20
Трапп
11
Аккам
7
Сантуш
9
Зардес
3-3-2
1
Буш
4
Камачо
22
Райтала
3
Санья
22
Азира
8
Таидер
2
Ловиц
37
Уррути
30
Оквонкво
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Коламбус - Монреаль
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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