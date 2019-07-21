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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 21 июля 2019
Урал
21.07.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
45+2'
В. Ильин
58'
О. Эль Кабир
78'
Ю. Бавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
Замена
Н. Димитров
️️️️
О. Эль Кабир
89'
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Егорычев
85'
80'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Б. Бериша
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бавин
Пас отдал
М. Меркулов
78'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Панюков
76'
75'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Мбенг
61'
Замена
О. Роши
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ! 2:0!
О. Эль Кабир
58'
56'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
Пас отдал
Р. Августиняк
45'
+2
Желтая карточка
П. Бумаль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
11
Панюков
98
Ильин
3-4-2-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
23
Нижич
4
Шиманьски
19
Иванов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
59
Харин
11
Мбенг
11
Панюков
40
Бавин
40
Бавин
11
Панюков
58
Эль Кабир
17
Димитров
17
Димитров
58
Эль Кабир
5
Егорычев
88
Погребняк
88
Погребняк
5
Егорычев
4
Шиманьски
21
Роши
21
Роши
4
Шиманьски
7
Бериша
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Бериша
11
Мбенг
9
Понсе
9
Понсе
11
Мбенг
Остались в запасе
Урал
Ахмат
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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