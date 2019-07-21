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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 21 июля 2019
Сочи
21.07.2019, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
30'
С. Азмун (П)
89'
М. Оздоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Зенит
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
А. Дзюба
83'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Азмун
Замена
Д. Полоз
️️️️
В. Обухов
72'
65'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Ерохин
Замена
А. Карапетян
️️️️
Н. Бурмистров
60'
46'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
И. Смольников
Замена
И. Юрганов
️️️️
И. Миладинович
46'
Желтая карточка
И. Новосельцев
43'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Азмун
Желтая карточка
И. Миладинович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
3
Набиуллин
99
Новосельцев
45
Миладинович
30
Кудряшов
15
Цаллагов
34
Маргасов
7
Песегов
53
Казаев
18
Бурмистров
13
Обухов
3-3-1-2-1
99
Лунев
11
Сутормин
20
Иванович
44
Ракицкий
8
Смольников
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
21
Ерохин
9
Дриусси
20
Азмун
45
Миладинович
20
Юрганов
20
Юрганов
45
Миладинович
13
Обухов
7
Полоз
7
Полоз
13
Обухов
18
Бурмистров
87
Карапетян
87
Карапетян
18
Бурмистров
20
Азмун
18
Жирков
18
Жирков
20
Азмун
8
Смольников
43
Терентьев
43
Терентьев
8
Смольников
21
Ерохин
22
Дзюба
22
Дзюба
21
Ерохин
Остались в запасе
Сочи
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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