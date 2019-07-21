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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Тамбов
Локомотив - Тамбов: обзор матча 21 июля 2019
Локомотив
21.07.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
31'
Эдер
33'
В. Игнатьев
6'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Тамбов
Желтая карточка
М. Лысов
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Таказов
81'
Желтая карточка
И. Маркелов
Желтая карточка
Г. Крыховяк
79'
74'
Желтая карточка
В. Чуперка
71'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Килин
Замена
М. Лысов
️️️️
Эдер
63'
57'
Замена
Бенито
️️️️
М. Костюков
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Игнатьев
46'
Желтая карточка
В. Чорлука
43'
ГОЛ! 2:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
А. Миранчук
33'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
М. Рыбус
31'
25'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
У. Мухаммед
13'
Желтая карточка
М. Костюков
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
Пас отдал
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-3-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
27
Живоглядов
14
Чорлука
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
26
Серкейра
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-1-3-2-1
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
55
Осипенко
18
Карасев
8
Мухаммед
3
Тетрашвили
92
Чуперка
18
Килин
77
Костюков
14
Аппаев
24
Эдер
84
Лысов
84
Лысов
24
Эдер
20
Игнатьев
90
Смолов
90
Смолов
20
Игнатьев
77
Костюков
22
Бенито
22
Бенито
77
Костюков
8
Мухаммед
4
Кленкин
4
Кленкин
8
Мухаммед
18
Килин
88
Маркелов
88
Маркелов
18
Килин
Остались в запасе
Локомотив
Тамбов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Тамбов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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