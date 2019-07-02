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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея-Бисау - Гана
Гвинея-Бисау - Гана: обзор матча 02 июля 2019
Гвинея-Бисау
02.07.2019, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа F, 3 тур
0 : 2
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гвинея-Бисау - Гана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
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