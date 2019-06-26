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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Гвинея
Нигерия - Гвинея: обзор матча 26 июня 2019
Нигерия
26.06.2019, среда, 17:30
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигерия - Гвинея
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
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