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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - ДР Конго
Египет - ДР Конго: обзор матча 26 июня 2019
Египет
26.06.2019, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Египет - ДР Конго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Стадион:
Каир Стейдиум
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