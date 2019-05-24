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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 24 мая 2019
Истанбул Башакшехир
24.05.2019, пятница, 18:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
6'
Ю. Чейлан (АГ)
16'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
16'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Д. Ахмет Алкилич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ю. Чейлан
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
30
Кудряшов
21
Текдемир
3
Клиши
11
Элиа
88
Инлер
17
Кахведжи
10
Вишча
11
Байич
2-4-2
86
Чейлан
21
Н'Сакаля
29
Колкер
11
Туфан
19
Вильяфаньес
34
Алкилич
6
Гюльселам
10
Фернандес
61
Сиссе
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
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