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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 24 апреля 2019
Вердер
24.04.2019, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Бавария
74'
Ю. Осако
75'
М. Рашица
36'
Р. Левандовски
63'
Т. Мюллер
80'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Бавария
90'
+3
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Крузе
84'
84'
Желтая карточка
Х. Родригес
80'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:2!
М. Рашица
Пас отдал
М. Эггештайн
75'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Рашица
74'
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Горецка
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
26'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Д. Классен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Мевальд
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Крузе
10
Осако
3-2-1-2-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Вердер
Бавария
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вердер - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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