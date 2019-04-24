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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 24 апреля 2019
Динамо К
24.04.2019, среда, 18:30
Украина. Плей-офф, 25 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
87'
Желтая карточка
Дентиньо
78'
Желтая карточка
Тайсон
63'
Желтая карточка
С. Болбат
Желтая карточка
К. де Пена
62'
Желтая карточка
В. Миколенко
59'
Желтая карточка
Н. Бурда
57'
57'
Желтая карточка
А. Мораес
Желтая карточка
В. Буяльский
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
4-3-3
71
Бойко
16
Миколенко
4
Кадар
6
Бурда
94
Кедзиора
10
Шапаренко
29
Буяльский
19
Шепелев
14
де Пена
7
Вербич
11
Цыганков
4-1-2-3
30
Пятов
50
Болбат
5
Хочолава
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Патрик
10
Соломон
11
Тайсон
18
Нем
18
Мораес
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Динамо К - Шахтер
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
3 : 1
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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