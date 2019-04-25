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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 25 апреля 2019
Реал Сосьедад
25.04.2019, четверг, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
85'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
85'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
М. Оярсабаль
79'
78'
Желтая карточка
В. Иборра
68'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
42'
Желтая карточка
Р. Мори
Желтая карточка
Р. Навас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
3-2-2-2
28
Рульи
16
Навас
6
Элустондо
2
Сальдуа
14
Пардо
23
Мерино
21
Оярсабаль
23
Сангалли
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
3-2-2-2
1
Андрес
2
Гаспар
27
Гонсалес
26
Мори
8
Касорла
10
Иборра
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
9
Экамби
70
Бакка
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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