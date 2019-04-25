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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ди Си Юнайтед
Коламбус - Ди Си Юнайтед: обзор матча 25 апреля 2019
Коламбус
25.04.2019, четверг, 02:30
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
27'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
Э. Хименес
69'
27'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Желтая карточка
Д. Уилльямс
25'
4'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
3-4-1-1
1
Стеффен
6
Менса
14
Фрэнсис
23
Уилльямс
20
Трапп
22
Мерам
10
Игуаин
16
Хименес
7
Сантуш
9
Зардес
3-1-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
32
Акоста
32
Руни
Остались в запасе
Коламбус
Ди Си Юнайтед
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Коламбус - Ди Си Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
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