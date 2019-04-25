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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 25 апреля 2019
Аталанта
25.04.2019, четверг, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Фиорентина
14'
Й. Иличич (П)
69'
А. Гомес
3'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Фиорентина
80'
Желтая карточка
К. Миральяс
Желтая карточка
Р. Госенс
74'
72'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
69'
16'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Иличич
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Фиорентина
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
21
Кастань
5
Масиелло
8
Госенс
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
4-3-1-2
40
Лафон
2
Пеццелла
31
Миленкович
11
Чеккерини
3
Бираги
24
Бенасси
17
Верету
8
Жерсон
14
Кьеза
10
Муриэль
87
Миральяс
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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