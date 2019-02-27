Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 27 февраля 2019
Фиорентина
27.02.2019, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аталанта
33'
Ф. Кьеза
36'
М. Бенасси
79'
Л. Муриэль
16'
А. Гомес
18'
М. Пашалич
58'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Аталанта
Желтая карточка
В. Лорини
90'
+4
Желтая карточка
К. Бираги
81'
ГОЛ! 3:3!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Кьеза
79'
58'
ГОЛ! 2:3!
М. де Рон
45'
+2
Желтая карточка
Х. Хатебур
40'
Желтая карточка
Р. Толой
ГОЛ! 2:2!
М. Бенасси
Пас отдал
Л. Муриэль
36'
35'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кьеза
33'
Желтая карточка
В. Уго
27'
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Й. Иличич
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-4-1-1
40
Лафон
3
Бираги
31
Миленкович
14
Уго
11
Чеккерини
8
Жерсон
6
Дабо
24
Бенасси
17
Верету
14
Кьеза
10
Муриэль
3-3-1-3
1
Бериша
23
Манчини
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Аталанта
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
09:15
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:34
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
09:15
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:34
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+