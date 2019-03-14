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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Наполи
Зальцбург - Наполи: обзор матча 14 марта 2019
Зальцбург
14.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Наполи
25'
М. Даббур
65'
Ф. Гульбрандсен
90+2'
К. Ляйтгеб
14'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Наполи
ГОЛ! 3:1!
К. Ляйтгеб
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
А. Ульмер
65'
Желтая карточка
Д. Самассеку
57'
44'
Желтая карточка
А. Милик
Желтая карточка
Ж. Онгуене
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Собослаи
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
4-1-1-3-1
33
Вальке
17
Ульмер
68
Онгуене
5
Рамальо
22
Ляйнер
18
Самассеку
12
Мвепу
18
Минамино
8
Собослаи
17
Вольф
9
Даббур
4-3-3
1
Мерет
4
Хюсай
5
Луперто
21
Кирикеш
6
Мариу Руй
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
10
Мертенс
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Зальцбург
Наполи
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Зальцбург - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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