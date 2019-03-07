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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Зальцбург
Наполи - Зальцбург: обзор матча 07 марта 2019
Наполи
07.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зальцбург
10'
А. Милик
18'
Ф. Руис
58'
Ж. Онгуене (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Зальцбург
Желтая карточка
А. Унас
86'
Желтая карточка
Н. Максимович
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ж. Онгуене
Пас отдал
М. Руй
58'
54'
Желтая карточка
К. Шлагер
Желтая карточка
К. Кулибали
26'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Х. Кальехон
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Мертенс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
96
Адам Унас
ПВ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-3-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
8
Руис
7
Зелински
7
Кальехон
30
Милик
10
Мертенс
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
68
Онгуене
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
16
Юнузович
21
Шлагер
17
Вольф
27
Дака
9
Даббур
Остались в запасе
Наполи
Зальцбург
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
23
Чикан Станкович
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Зальцбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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