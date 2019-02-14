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    Расписание матчей 14-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2018/2019), 1/16 финала, первый матч
    14 февраля, четверг
    20:55
    БАТЭ
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Галатасарай
    1:2
    Бенфика
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Краснодар
    0:0
    Байер
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Лацио
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Олимпиакос
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Рапид
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Ренн
    3:3
    Бетис
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    20:55
    Славия
    0:0
    Генк
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Брюгге
    2:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Виктория
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Мальме
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Селтик
    0:2
    Валенсия
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Спортинг
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Цюрих
    1:3
    Наполи
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Шахтер
    2:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
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