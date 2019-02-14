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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Интер
Рапид - Интер: обзор матча 14 февраля 2019
Рапид
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Интер
39'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Интер
86'
Желтая карточка
А. Кандрева
85'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
М. Поцман
84'
83'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Р. Наингголан
82'
Желтая карточка
С. Соареш
Замена
Т. Мург
️️️️
В. Бериша
82'
78'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Политано
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
С. Граховац
64'
61'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
В. Бериша
59'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
М. Турнвальд
53'
Желтая карточка
М. Хофманн
52'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Мартинес
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Райан Нолан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
65
Май Рорич
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
3-1-2-3
30
Штребингер
5
Болинголи
6
Зоннляйтнер
34
Турнвальд
21
Любичич
15
Граховац
22
Шваб
19
Поцман
9
Иван
14
Бериша
3-4-2-1
1
Ханданович
21
Соареш
6
де Врей
13
Миранда
44
Наингголан
15
Весино
6
Валеро
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
15
Граховац
14
Бериша
99
Мург
99
Мург
14
Бериша
34
Турнвальд
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
34
Турнвальд
44
Наингголан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
44
Наингголан
21
Политано
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Политано
Остались в запасе
Рапид
Интер
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
4
Райан Нолан
ЦЗ
65
Май Рорич
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
Остались в запасе
4
Райан Нолан
ЦЗ
65
Май Рорич
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рапид - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
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