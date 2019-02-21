Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Рапид
Интер - Рапид: обзор матча 21 февраля 2019
Интер
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Рапид
11'
М. Весино
18'
А. Раноккия
80'
И. Перишич
87'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рапид
ГОЛ! 4:0!
М. Политано
Пас отдал
И. Перишич
87'
ГОЛ! 3:0!
И. Перишич
Пас отдал
А. Кандрева
80'
Желтая карточка
А. Раноккия
79'
18'
Желтая карточка
М. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
А. Раноккия
18'
Желтая карточка
К. Асамоа
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Весино
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ханданович
13
Раноккия
37
Шкриньяр
21
Соареш
77
Брозович
27
Асамоа
44
Наингголан
15
Весино
87
Кандрева
5
Перишич
10
Мартинес
3-1-3-3
30
Штребингер
6
Зоннляйтнер
28
Хофманн
5
Болинголи
21
Любичич
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
99
Мург
19
Поцман
9
Иван
20
Павлович
Остались в запасе
Интер
Рапид
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Интер - Рапид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Рапид
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+