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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 14 февраля 2019
Спортинг
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Вильярреал
3'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
Желтая карточка
Л. Феллипе
90'
+4
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Касерес
80'
Замена
В. Иборра
️️️️
П. Форнальс
Вторая желтая
М. Акунья
77'
74'
Замена
Д. Раба
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
Желтая карточка
Андрес
Замена
Вендел
️️️️
Р. Петрович
70'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Ж. Кабрал
69'
63'
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Рафинья
45'
+2
Замена
С. Ристовски
️️️️
Б. Гаспар
27'
Желтая карточка
М. Луиш
16'
Желтая карточка
М. Акунья
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Рафинья
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Салин
21
Акунья
4
Коатес
25
Пинту
76
Гаспар
3
Петрович
90
Луиш
77
Кабрал
8
Фернандеш
12
Дост
11
Рафинья
3-2-2-2-1
1
Андрес
4
Руис
27
Гонсалес
26
Мори
2
Гаспар
23
Педраса
18
Фуэго
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
70
Бакка
76
Гаспар
33
Ристовски
33
Ристовски
76
Гаспар
3
Петрович
8
Вендел
8
Вендел
3
Петрович
77
Кабрал
27
Феллипе
27
Феллипе
77
Кабрал
14
Тригерос
35
Касерес
35
Касерес
14
Тригерос
8
Форнальс
10
Иборра
10
Иборра
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
19
Раба
19
Раба
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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