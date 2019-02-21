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Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 21 февраля 2019
Вильярреал
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спортинг
80'
П. Форнальс
45+1'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
Пас отдал
К. Токо Экамби
80'
51'
Желтая карточка
Т. Илори
Желтая карточка
Ж. Морено
51'
50'
Вторая желтая
Джефферсон
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
43'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
35'
Желтая карточка
Джефферсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
12
Бас Дост
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
14
Мигелон
4
Руис
26
Мори
23
Педраса
2
Гаспар
14
Тригерос
18
Фуэго
8
Форнальс
7
Морено
19
Раба
4-2-1-2
1
Салин
33
Ристовски
4
Коатес
4
Илори
4
Джефферсон
8
Вендел
8
Гудель
8
Фернандеш
5
Диаби
12
Дост
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
14
Тьерри Корреа
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
40
Ренан Рибейро
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
40
Ренан Рибейро
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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