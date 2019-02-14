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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Бенфика
Галатасарай - Бенфика: обзор матча 14 февраля 2019
Галатасарай
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Бенфика
54'
К. Люиндама
27'
Э. Сальвио (П)
64'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бенфика
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Феликс
87'
Замена
А. Самарис
️️️️
Ж. Фернандеш
81'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Ф. Серви
Замена
З. Гюмюш
️️️️
М. Линнес
73'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Б. Ндиайе
73'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Р. Диаш
ГОЛ! 1:1!
К. Люиндама
Пас отдал
Ю. Нагатомо
54'
53'
Желтая карточка
Габриэл
Желтая карточка
Б. Ндиайе
50'
48'
Замена
Габриэл
️️️️
Э. Сальвио
41'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Фернандо
40'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
45
Мбайе Дианье
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
12
Флорентину
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
4-2-2-1
16
Муслера
5
Нагатомо
23
Маркао
27
Люиндама
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
4-1-2-3
1
Влаходимос
14
Корчиа
4
Ферру
3
Диаш
4
Рибейру
12
Флорентину
11
Сальвио
83
Фернандеш
10
Серви
79
Феликс
9
Сеферович
5
Ндиайе
25
Мариано
25
Мариано
5
Ндиайе
25
Линнес
11
Гюмюш
11
Гюмюш
25
Линнес
10
Серви
10
Кровинович
10
Кровинович
10
Серви
83
Фернандеш
22
Самарис
22
Самарис
83
Фернандеш
11
Сальвио
18
Габриэл
18
Габриэл
11
Сальвио
Остались в запасе
Галатасарай
Бенфика
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Галатасарай - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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