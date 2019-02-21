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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Галатасарай
Бенфика - Галатасарай: обзор матча 21 февраля 2019
Бенфика
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Галатасарай
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Желтая карточка
Жонас
90'
+3
4'
Желтая карточка
Маркао
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
27
Рафа
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
34
Алмейда
83
Фернандеш
21
Пицци
9
Сеферович
79
Феликс
10
Серви
3-3-2-1-1
16
Муслера
23
Маркао
27
Люиндама
25
Мариано
4
Донк
8
Фегули
5
Нагатомо
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Бенфика
Галатасарай
99
Миле Свилар
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
27
Рафа
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
27
Рафа
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бенфика - Галатасарай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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