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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Бетис
Ренн - Бетис: обзор матча 14 февраля 2019
Ренн
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Бетис
2'
А. Эну
10'
Х. Гарсия (АГ)
45+3'
А. Бен Арфа (П)
32'
Д. Ло Чельсо
62'
Сидней
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бетис
74'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Х. Траоре
63'
62'
ГОЛ! 3:2!
Сидней
Пас отдал
Хоакин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Бен Арфа
45'
+3
Желтая карточка
Д. Да Силва
33'
32'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Л. Морон
Желтая карточка
Б. Андре
31'
16'
Желтая карточка
Х. Фирпо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Гарсия
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Эну
Пас отдал
М. Зеффан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-2-2
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
3
Да Силва
2
Зеффан
19
Гренье
21
Андре
8
Бен Арфа
7
Сарр
99
Ньянг
23
Эну
3-1-2-3-1
1
Жоэль
2
Манди
26
Сидней
23
Фирпо
10
Карвалью
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
Остались в запасе
Ренн
Бетис
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ренн - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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