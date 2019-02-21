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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Ренн
Бетис - Ренн: обзор матча 21 февраля 2019
Бетис
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Ренн
41'
Д. Ло Чельсо
22'
Р. Бенсебаини
30'
А. Эну
90+4'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Ренн
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Бен Арфа
90'
+2
Желтая карточка
М. Зеффан
82'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
Хоакин
79'
Желтая карточка
В. Карвалью
75'
58'
Желтая карточка
М. Ньянг
ГОЛ! 1:2!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
С. Каналес
41'
Желтая карточка
Сидней
36'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Эну
Пас отдал
И. Сарр
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
К. Гренье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3-1-1-3-2
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Хесе
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
20
Ло Чельсо
4-2-2-2
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
19
Гренье
27
Бурижо
7
Сарр
8
Бен Арфа
23
Эну
99
Ньянг
Остались в запасе
Бетис
Ренн
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бетис - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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