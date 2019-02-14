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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Севилья
Лацио - Севилья: обзор матча 14 февраля 2019
Лацио
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
22'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Севилья
Желтая карточка
Ф. Ачерби
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
Х. Корреа
60'
44'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Ш. Раду
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
18
Альберто
10
Кайседо
32
Корреа
3-2-1-2-2
31
Вацлик
25
Меркадо
24
Кьер
21
Гомес
16
Навас
18
Эскудеро
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лацио
Севилья
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Лацио - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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